Спаллетти раскритиковал судью за пенальти в конце матча с «Фиорентиной»

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти раскритиковал судью за то, что он после использования системы видеопомощи арбитра (VAR) назначил пенальти в ворота его команды в конце матча 25-го тура чемпионата Италии по футболу с Фиорентиной".

Встреча команд состоялась в воскресенье во Флоренции и завершилась со счетом 3:3. Главный арбитр матча Розарио Абиссо в добавленное ко второму тайму время после использования VAR назначил пенальти в ворота "Интера", усмотрев игру рукой у защитника миланской команды Данило Д'Амброзио. "Фиорентина" пенальти реализовала и ушла от поражения.