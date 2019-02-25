Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти раскритиковал судью за то, что он после использования системы видеопомощи арбитра (VAR) назначил пенальти в ворота его команды в конце матча 25-го тура чемпионата Италии по футболу с Фиорентиной".
Встреча команд состоялась в воскресенье во Флоренции и завершилась со счетом 3:3. Главный арбитр матча Розарио Абиссо в добавленное ко второму тайму время после использования VAR назначил пенальти в ворота "Интера", усмотрев игру рукой у защитника миланской команды Данило Д'Амброзио. "Фиорентина" пенальти реализовала и ушла от поражения.
"Все было чисто — мяч попал в грудь, не задев руку игрока. Нет аргументов, нет сомнений. Мы все видели VAR с боковой линии, и это была его грудь. После этого я не разговаривал с рефери, что он мог мне сказать? Что футболист играл рукой, когда это явно не так?" — сказал Спаллетти, чьи слова приводит Football Italia.