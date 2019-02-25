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Вратарь «Челси» объяснил отказ уходить на замену в финале Кубка лиги 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага высказался относительно своего отказа покидать поле перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». Игрок прокомментировал ситуацию в своем Twitter-аккаунте.
Отказ подчиниться требованию наставника «Челси» Маурицио Сарри Аррисабалага охарактеризовал как «недопонимание».
«Тренер решил, что я не могу продолжать игру, а я показывал, что готов помогать команде, пока медики не вернулись на скамейку и не передали Сарри мои слова», — заявил футболист.
24-летний испанец отметил, что разочарован упущенным трофеем.
24 февраля «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка английской лиги. Команды не сумели отметиться забитыми мячами в основное и дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Хосепа Гвардиолы. Аррисабалага отказался покидать поле перед серией одиннадцатиметровых, несмотря на требование Сарри, и пропустил четыре удара из пяти.
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