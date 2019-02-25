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Болельщики атаковали страницу Кепы в Википедии после того, как вратарь ослушался тренера 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Страница вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в Википедии подверглась редактированию со стороны болельщиков после финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Челси» в серии пенальти, но самым обсуждаемым моментом матча стал эпизод, произошедший на исходе дополнительного времени.
На 119-й минуте в столкновении с игроком «Сити» Кепа оказался на газоне. Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри тут же обратился к запасному голкиперу Вилли Кабальеро, дав тому команду готовиться к выходу на поле. Однако Кепа вскоре стал активно показывать, что замена ему не нужна. Сарри был непреклонен и настаивал на замене испанца перед серией пенальти, но вратарь просто отказался покидать поле, приведя тренера в бешенство.
После случившегося болельщики принялись редактировать страницу Кепы в Википедии, добавляя нюансы в его биографию.
«Кепа — самый непрофессиональный ублюдок в мире, а его мама не научила его манерам».
«Сменил Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси» после поражения в финале Кубка лиги-2019».
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Футбол , Вилли Кабальеро
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