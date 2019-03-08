В матче 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар" в гостях проиграл с минимальным счетом "Валенсия" принимала, передает "Советский спорт".
Встреча завершилась в пользу испанской команды — 2:1.
У "Валенсии" забивал Родриго, оформивший дубль. У "быков" отличился Виктор Классон.
Ответный матч пройдет 14 марта в Краснодаре.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч"Валенсия" (Испания) — "Краснодар" (Россия) — 2:1Голы: 1:0 — Родриго — 12, 2:0 — Родриго — 24, 2:1 — Классон — 63 Ранее "Зенит" уступил "Вильярреалу" в первом матче 1/8 Лиги Европы.