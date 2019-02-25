Французский тренер Зинедин Зидан не хочет работать в «Челси». Как сообщает The Times, специалист не считает привлекательной работу в лондонском клубе и предпочитает возглавить «Ювентус».
По данным источника, из числа команд АПЛ Зидан согласен возглавить лишь «Манчестер Юнайтед».
«Челси» на данный момент возглавляет Маурицио Сарри, но он по окончании сезона может перебраться в «Рому». Ранее сообщалось, что Зидан готов возглавить «Челси», но на определенных условиях. Зидан хочет получить 200 млн фунтов (более 220 млн евро) на покупку новичков, а также настаивает на том, чтобы в команде остался бельгийский полузащитник Эден Азар.
Зидан выступал за «Ювентус» в качестве игрока с 1996 по 2001 год. В «Реале» он работал с 2016 по 2018 год и трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.