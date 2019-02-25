Матч чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Оренбург» перенесен на 11 марта

Российская премьер-лига (РПЛ) согласовала перенос матча между "Краснодаром" и "Оренбургом" в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу с 10 на 11 марта по просьбе краснодарского клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Причина переноса не уточняется. Отмечается, что ранее приобретенные билеты на игру останутся действительными. Матч пройдет на домашней арене "Краснодара", начало — 19:30 мск.

22 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по результатам которой стало известно, что "Краснодар" сыграет против испанской "Валенсии". Первая игра состоится 7 марта в Валенсии, ответная — 14 марта в Краснодаре.

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка после 17 встреч. "Оренбург" идет на 10-м месте, набрав 22 очка в 16 матчах.