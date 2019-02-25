«Интер» снизит сумму отступных в новом контракте Икарди

«Интер» не может договориться о новом контракте с нападающим Мауро Икарди. Аргентинец сейчас тренируется отдельно от команды из-за травмы колена, которую в то же время не подтверждают в клубе. Ранее Икарди был лишен капитанской повязки в клубе и лишился места в составе. По слухам, это связано со сложностями в переговорах по новому контракту.

Как сообщает La Repubblica, «Интер» готов предложить Икарди новый четырехлетний контракт, снизив сумму отступных за форварда со 110 млн до 80 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что «Интер» готов платить Икарди 6,5 млн евро за сезон плюс бонусы. Сам футболист хочет 7,5 млн евро плюс бонусы, которые позволили бы ему зарабатывать до 10 млн евро в год. По условию текущего контракта, срок которого истекает летом 2021 года, Икарди зарабатывает 4,5 млн евро в год.

В сезоне-2018/19 аргентинец провел за клуб из Милана 28 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.