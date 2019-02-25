Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Интер» снизит сумму отступных в новом контракте Икарди 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
«Интер» не может договориться о новом контракте с нападающим Мауро Икарди. Аргентинец сейчас тренируется отдельно от команды из-за травмы колена, которую в то же время не подтверждают в клубе. Ранее Икарди был лишен капитанской повязки в клубе и лишился места в составе. По слухам, это связано со сложностями в переговорах по новому контракту.
Как сообщает La Repubblica, «Интер» готов предложить Икарди новый четырехлетний контракт, снизив сумму отступных за форварда со 110 млн до 80 млн евро.
Ранее появилась информация о том, что «Интер» готов платить Икарди 6,5 млн евро за сезон плюс бонусы. Сам футболист хочет 7,5 млн евро плюс бонусы, которые позволили бы ему зарабатывать до 10 млн евро в год. По условию текущего контракта, срок которого истекает летом 2021 года, Икарди зарабатывает 4,5 млн евро в год.
В сезоне-2018/19 аргентинец провел за клуб из Милана 28 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.
SPORT24.ru: последние новости
В сборной Украине решение по Ракицкому объявят в марте Спаллетти раскритиковал судью за пенальти на 101-й минуте в игре с «Фиорентиной» Ван дер Варт: «Люди в Голландии любят Слуцкого. Приятно наблюдать за его работой»
Комментарии
Футбол
Читайте также
Видео
Емельяненко отвесил пощёчину молодому бойцу
MMA
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
Фанаты пристыдили Емельяненко за пощечину
MMA
Копье или шприц: как допинг убил карьеру россиянина
Легкая атлетика Статьи
«Противно и стыдно»: Плющенко не смог смолчать
Фигурное катание
Боец MMA устроил акробатическое шоу и нокаутировал соперника
MMA
«Еще не верю»: россиянка впервые выиграла КМ по скелетону
Лыжный спорт Статьи
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Гений или тиран? Загадочная судьба Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение