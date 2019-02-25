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Черчесов попросил перенести матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил перенести матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", если команда Сергея Семака вылетит из Лиги Европы, передает "Советский спорт".
14 марта сине-бело-голубые выйдут на поле в гостях против испанского "Вильярреала" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы. 21 марта национальную команду ожидает выездная встреча с Бельгией в квалификации Евро-2020.
"Мы подготовили официальное письмо в лигу на тот случай, если вдруг "Зенит" не пройдет дальше в Лиге Европы. Я попросил, чтобы его игру сдвинули с 17-го на 16-е. Тогда у нас будет на один день больше для подготовки к матчу с бельгийцами. Но при этом хочется, чтобы "Зенит" прошел дальше. У "Краснодара" тоже может быть такая ситуация. Но "Зенит" играет со "Спартаком", а в этих двух командах больше кандидатов в сборную. Мне не хотелось напрягать лигу переносом двух игр — и "Зенита", и "Краснодара". Сдвинут матчи или нет, я не знаю, но свою просьбу выразил", — рассказал Черчесов в эфире "России 24".
Матч чемпионата России между петербургским клубом и красно-белыми должен пройти 17 марта.
Ранее главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Торал подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, согласно которой испанская команда встретится с российским "Краснодаром".
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Футбол , Станислав Черчесов , Сергей Семак , Спартак , Зенит , Советский спорт
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