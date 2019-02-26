Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением относительно ситуации вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые находятся под следствием.
Специалист отметил, что осуждает провинившихся футболистов, но наказание для них считает излишним.
"Я их так же, как любой нормальный человек, осуждаю, они сами себя давным-давно осуждают. Но на любое действие должно быть противодействие. И если я на тебя дунул, это не значит, что ты мне должен провести двойку боковую в челюсть. Должна быть адекватная ответная реакция. Шесть месяцев — это не просто много, это гипермного", — приводит слова Слуцкого YouTube-канал "КраСава".
В начале октября произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала. Затем в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Два дня футболисты не выходили на связь, однако потом пришли в полицию, откуда их отправили в изолятор.
Возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. Тверской суд Москвы продлил арест фигурантов до 8 апреля.