Слуцкий высказался относительно ареста Кокорина и Мамаева

Специалист отметил, что осуждает провинившихся футболистов, но наказание для них считает излишним.

"Я их так же, как любой нормальный человек, осуждаю, они сами себя давным-давно осуждают. Но на любое действие должно быть противодействие. И если я на тебя дунул, это не значит, что ты мне должен провести двойку боковую в челюсть. Должна быть адекватная ответная реакция. Шесть месяцев — это не просто много, это гипермного", — приводит слова Слуцкого YouTube-канал "КраСава".

В начале октября произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала. Затем в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина . Два дня футболисты не выходили на связь, однако потом пришли в полицию, откуда их отправили в изолятор.

Возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. Тверской суд Москвы продлил арест фигурантов до 8 апреля.