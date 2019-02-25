Слуцкий сравнил чувство юмора Абрамовича и Дзюбы 

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о владельце лондонского "Челси" Романе Абрамовиче, а также сравнил его с нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, передает "Советский спорт".
Бывший наставник московского ЦСКА считает, что многие должны быть признательны российскому миллиардеру.
"Все современные большие футболисты должны быть благодарны Абрамовичу. Он в свое время взорвал рынок. Уже за ним потянулись шейхи, телевизионные права, огромные контракты. Три его качества? Ум, умение слушать и чувство юмора. Чувство юмора Абрамовича и Дзюбы? Разные вообще стили. Дзюба, как артист, в своем жанре практически не превзойден", — рассказал Слуцкий в блоге "КраСава".
Российский специалист возглавил "Витесс" весной 2018 года.
Ранее футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что Абрамович может приобрести казанский "Рубин".