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Беременная жена Новосельцева рассказала о подлом предательстве 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Спорт РИА Новости
Баскетболистка Катерина Кейру, которая замуж за футболистом Иваном Новосельцевым и в настоящее время ждет ребенка, на своей странице в Instagram опубликовала неоднозначный пост, намекнув на неверность супруга.
"Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека. Но я уверена, что справедливость восторжествует, когда Катя Гордон вскроет всю правду", — подчеркнула она.
Новосельцев и Кейру познакомились на Универсиаде в Китае в 2011 году, но встречаться начали только через три года. В 2015 году Новосельцев, тогда выступавший за "Ростов", сделал предложение своей возлюбленной на стадионе сразу после окончания матча против "Торпедо" под овации зрителей. Свадьба состоялась в октябре 2015 года.
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Футбол , Катя Гордон , Иван Новосельцев
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