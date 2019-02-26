Беременная жена Новосельцева рассказала о подлом предательстве

"Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека. Но я уверена, что справедливость восторжествует, когда Катя Гордон вскроет всю правду", — подчеркнула она.

Новосельцев и Кейру познакомились на Универсиаде в Китае в 2011 году, но встречаться начали только через три года. В 2015 году Новосельцев, тогда выступавший за "Ростов", сделал предложение своей возлюбленной на стадионе сразу после окончания матча против "Торпедо" под овации зрителей. Свадьба состоялась в октябре 2015 года.