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Бывший вратарь «Рубина» стал конкурентом украинцу 

News.ru + ещё 27 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев продолжит карьеру в чемпионате Польши.
Пресс-служба «Медзи» объявила о подписании руководством клуба контракта с футболистом. Соглашение рассчитано до конца сезона, остальные детали сделки не разглашаются.
Одним из конкурентов Джанаева за место в составе будет 30-летний украинский вратарь Антон Каниболоцкий, который ранее выступал за донецкий «Шахтер».
Джанаев защищал цвета казанского клуба с 2017 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 31-летний голкипер вышел на поле в четырёх матчах. «Медзь» занимает 13-е место в турнирной таблице польской экстраклассы.
Ранее сообщалось, что Джанаев требует от «Рубина» выплаты 200 млн рублей из-за того, что контракт якобы был расторгнут не по вине футболиста.
Как писал News.ru, футболист получил от клуба РПЛ 35 млн и потребовал ещё 200.
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Футбол , Сослан Джанаев , Антон Каниболоцкий , ФК "Рубин"
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