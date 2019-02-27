Бывший вратарь «Рубина» стал конкурентом украинцу

Пресс-служба «Медзи» объявила о подписании руководством клуба контракта с футболистом. Соглашение рассчитано до конца сезона, остальные детали сделки не разглашаются.

Одним из конкурентов Джанаева за место в составе будет 30-летний украинский вратарь Антон Каниболоцкий , который ранее выступал за донецкий «Шахтер».

Джанаев защищал цвета казанского клуба с 2017 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 31-летний голкипер вышел на поле в четырёх матчах. «Медзь» занимает 13-е место в турнирной таблице польской экстраклассы.

Ранее сообщалось, что Джанаев требует от «Рубина» выплаты 200 млн рублей из-за того, что контракт якобы был расторгнут не по вине футболиста.

Как писал News.ru, футболист получил от клуба РПЛ 35 млн и потребовал ещё 200.