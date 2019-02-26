Полузащитник бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов признался, что уровень российского чемпионата повыше азербайджанского.
«Я думаю, «Карабах» и «Нефтчи» были бы во второй восьмерке. В одном матче мы можем выиграть у сильной команды Премьер-лиги, но если брать в общем, то, конечно, российский футбол сильнее. Скучаю ли я по России? Иногда скучаю, пока не приходит зима и холода, а также межсезонные сборы, длящиеся по несколько месяцев», — сказал хавбек корреспонденту News.ru.
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