Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок сборной Азербайджана скучает по России 

News.ru + ещё 2 38 минут назад
Фото: Эмин Махмудов | 8 | Азербайджан | Нефтчи Баку/vk.com
Полузащитник бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов признался, что уровень российского чемпионата повыше азербайджанского.
«Я думаю, «Карабах» и «Нефтчи» были бы во второй восьмерке. В одном матче мы можем выиграть у сильной команды Премьер-лиги, но если брать в общем, то, конечно, российский футбол сильнее. Скучаю ли я по России? Иногда скучаю, пока не приходит зима и холода, а также межсезонные сборы, длящиеся по несколько месяцев», — сказал хавбек корреспонденту News.ru.
Полную версию интервью с Махмудовым читайте здесь.
Ранее News.ru писал, что Васильева рассказала о причинах пропуска допинг-тестов.
News.ru: последние новости
Слуцкий высказался в отношении Кокорина и Мамаева Колосков высказался о продлении ареста Кокорину и Мамаеву Вратарь «Челси» отказался уходить на замену
Футбол , Эмин Махмудов
Читайте также
Видео
Кержакова объявили в «розыск»
Футбол
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Шипулин нашёл новое занятие
Биатлон
Россия оказалась на пороге мирового скандала
Биатлон Статьи
Побитый Устюговым норвежец отказался стартовать на ЧМ
Лыжный спорт
Сдержал слово: Уткин шокировал интернет-юзеров
Футбол
Кержакова разыскивают судебные приставы
Футбол Статьи
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
Копье или шприц: как допинг убил карьеру россиянина
Легкая атлетика Статьи
«Противно и стыдно»: Плющенко не смог смолчать
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение