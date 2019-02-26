Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прокурор аргументировал арест Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сторона обвинения по-прежнему настаивает на законности нахождения под арестом нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, передает Sport24.
26 февраля суд отклонил апелляцию защиты на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника "горожан", а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.
"Полагаю, что основание для содержания под стражей является законным и мотивированным. Все должным образом изложено в решении суда. При продлении срока содержания под стражей учитывались данные о личности, наличие об иждивенцах, а так же все справки о состоянии здоровья. Что касается волокиты — то она отсутствует, и этот факт не влияет на избрание меры пресечения. Актуальность содержания обвиняемых под стражей не отпала", — заявил прокурор.
Четверо фигурантов дела находятся в СИЗО "Бутырка" с 8 октября 2018 года. 6 февраля срок заключения продлили до 8 апреля.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что Слуцкий может взять Кокорина и Мамаева в "Витесс".
Газета.Ru: последние новости
Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга в 13 миллионов Юный форвард "Зенита-2" продолжит карьеру в Финляндии Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО
Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , Газета.Ru
Читайте также
Видео
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Кержакова объявили в «розыск»
Футбол
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Шипулин нашёл новое занятие
Биатлон
Россия оказалась на пороге мирового скандала
Биатлон Статьи
Побитый Устюговым норвежец отказался стартовать на ЧМ
Лыжный спорт
Сдержал слово: Уткин шокировал интернет-юзеров
Футбол
Кержакова разыскивают судебные приставы
Футбол Статьи
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
Копье или шприц: как допинг убил карьеру россиянина
Легкая атлетика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение