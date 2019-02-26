Прокурор аргументировал арест Кокорина и Мамаева

26 февраля суд отклонил апелляцию защиты на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника "горожан", а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.

"Полагаю, что основание для содержания под стражей является законным и мотивированным. Все должным образом изложено в решении суда. При продлении срока содержания под стражей учитывались данные о личности, наличие об иждивенцах, а так же все справки о состоянии здоровья. Что касается волокиты — то она отсутствует, и этот факт не влияет на избрание меры пресечения. Актуальность содержания обвиняемых под стражей не отпала", — заявил прокурор.

Четверо фигурантов дела находятся в СИЗО "Бутырка" с 8 октября 2018 года. 6 февраля срок заключения продлили до 8 апреля.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может взять Кокорина и Мамаева в "Витесс".