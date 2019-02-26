Вратарь «Спартака» Ребров назвал прожиточный минимум для своей семьи

«Нашей семье из 4 человек 300 тысяч рублей будет достаточно. Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовем, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи», — сказал Ребров в интервью «Чемпионату».

Отвечая на вопрос о том, как тогда жить на пенсию, Ребров сказал: «Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги — она вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У нее свое производство мебели».

Артем Ребров и его жена Екатерина воспитывают двух сыновей — 8-летнего Платона и 4-летнего Артема.