Кокорина захотели перевести под домашний арест

Меркачева заявила, что в ближайшее время Кокорина должен осмотреть врач «Зенита».

«Если удастся доказать, что содержание Кокорина в СИЗО несет угрозу его карьере, то заключение будет передано следователю, который обязан выступить с инициативой об изменении меры пресечения на подписку о невыезде», — отметила она.

По словам запреда, адвокаты могут попросить о переводе футболиста под домашний арест. Если следователь откажется выступить с ходатайством, то может быть привлечен к ответственности из-за халатности, которая причинила вред здоровью нападающего.

14 января Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена. Он рассказал, что врач в СИЗО не может оказать ему соответствующую помощь. Адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что в «Бутырке» его клиента могут сделать инвалидом.

Футболист получил травму крестообразных связок колена в марте 2018 года. Он перенес операцию в Риме и прошел курс реабилитации.