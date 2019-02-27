«Ювентус» и «Наполи» начали борьбу за Икарди, пишут СМИ

Итальянские клубы "Ювентус" и "Наполи" намерены приобрести футболиста "Интера" Мауро Икарди, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, "Наполи" предложил Икарди контракт с зарплатой в 9 миллионов евро, включая бонус в размере 2 миллионов, что сделало бы аргентинца самым высокооплачиваемым игроком серии А после футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду . Но "Интер" больше склоняется к сделке со "Старой синьорой", которая вела переговоры о переходе 26-летнего форварда еще летом 2018 года.

Отмечается, что Икарди точно не перейдет в какой-либо клуб из чемпионатов Англии, Франции или Испании, так как жена и агент футболиста Ванда Нара с детьми не может покинуть Италию из-за судебных тяжб об опеке с бывшим мужем, экс-игроком "Москвы" Макси Лопесом.

Ранее Икарди был лишен звания капитана "Интера". По информации итальянских СМИ, Икарди был лишен капитанской повязки из-за того, что переговоры о продлении контракта с клубом, которые вела Нара, зашли в тупик.