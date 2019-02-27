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«Ювентус» и «Наполи» начали борьбу за Икарди, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: AFP 2019 / MARCO BERTORELLO
Итальянские клубы "Ювентус" и "Наполи" намерены приобрести футболиста "Интера" Мауро Икарди, сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, "Наполи" предложил Икарди контракт с зарплатой в 9 миллионов евро, включая бонус в размере 2 миллионов, что сделало бы аргентинца самым высокооплачиваемым игроком серии А после футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду. Но "Интер" больше склоняется к сделке со "Старой синьорой", которая вела переговоры о переходе 26-летнего форварда еще летом 2018 года.
Отмечается, что Икарди точно не перейдет в какой-либо клуб из чемпионатов Англии, Франции или Испании, так как жена и агент футболиста Ванда Нара с детьми не может покинуть Италию из-за судебных тяжб об опеке с бывшим мужем, экс-игроком "Москвы" Макси Лопесом.
Ранее Икарди был лишен звания капитана "Интера". По информации итальянских СМИ, Икарди был лишен капитанской повязки из-за того, что переговоры о продлении контракта с клубом, которые вела Нара, зашли в тупик.
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Футбол , Ванда Нара , Криштиану Роналду
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