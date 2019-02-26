Весной Кокорина и Мамаева выпустят. Шоу закончилось

Сегодня в Мосгорсуде состоялось очередное (шестое) заседания по делу Кокорина и Мамаева. По результатам оно не отличается от всех прошлых — сказано сидеть. Но сам процесс и вообще все, что окружает ситуацию в последнее время, намекают на превращение истории в ближайшие месяцы.

Адвокаты обвиняемых говорят, что материалов дела настолько много, что рассмотреть их за один раз просто невозможно. Предполагается десяток заседаний на стадии рассмотрения дела по существу. При этом уже к апрелю нахождение в СИЗО докрутит фактический срок отбывания наказания четверки до года. В изоляторе день за два в колонии, так что на самом деле Кокорин и Мамаев уже почти 8 месяцев заключённые.

Это позволяет суду в итоге принять удобное и промежуточное решение. Например, признать всех виновными, но переквалифицировать статьи обвинения и дать год лишения свободы. Тогда всех тут же отпустят в зале суда. Срок больше позволит ходатайствовать об УДО, но что-то подсказывает, что отправлять Кокорина и Мамаева в тюрьму не будут.

Оглянитесь — эта история вызывает резонанс, но она перестала быть сплетней. Ее не интересно обсуждать Андрею Малахову . На суды приезжает все меньше журналистов. А сами процессы постепенно лишают развлекательного аспекта. На апелляции во вторник судья был максимально спокойным и корректным. Никого не перебивал, ровным голосом общался с обвиняемыми и их адвокатами.

Сами защитники перестают голословно рассказывать о роли Кокорина и Мамаева для российского футбола. Даже адвокат Кирилла Кокорина в зале суда не даёт ярких перфомансов. Зато начинается разнос следствия и действий суда по фактам. Говорят о свежих поправках в законодательстве, делающих решение о содержании под стражей чуть ли не незаконным. Приводят в пример материалы дела и рассказывают подробности произошедшего.

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Мамаеву, Кокорину с братом и Александру Протосовицкому предъявлены обвинения по статье 115 «Причинение лёгкого вреда здоровью» и статье 213 «Хулиганство». Углубляться в чтение полного текста статьи — долго, поэтому мы приводим вам только выдержку оттуда: «Хулиганство — это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое либо с применением оружия или предмета, используемого в этом качестве, либо по мотивам ненависти и вражды (идеологической, расовой и тд)». Кажется, что здесь всё просто, и действия Мамаева и Кокорина подходят под это определение, если бы не одно «но».

Согласно выдержке из Пленума Верховного суда (это, на секундочку, руководящий судами орган, его надо слушаться), преступление, совершённое из хулиганских побуждений, это только преступления без какого-либо повода или с использованием незначительного повода. При этом Верховный суд заявляет, что необходимо выяснить, кто явился инициатором драки и не был ли конфликт спровоцирован потерпевшим, Если это так, то причинение вреда здоровью — не хулиганство.

Так были ли здесь хулиганские мотивы? Вячеслав Барик (адвокат Кокорина-младшего) заявлял на суде, что в материалах дела есть показание свидетельницы Шикарёвой. Она слышала оскорбления Пака в адрес обвиняемых. Получается, если есть оскорбление — это уже не хулиганство. Почему? Смотрите выше постановление Пленума. Вот если бы оскорблений не было, а Пака начали бить просто так… Но давайте не будем фантазировать.

Теперь разберём эпизод с водителем. Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, уже заявляла о том, что и в этом случае были оскорбления компании футболистов со стороны потерпевшего. Свидетели этих оскорблений, по нашей информации, тоже имеются, а факт словесной перепалки и вовсе не вызывает сомнений — просто пересмотрите видео. Получается, следователи и в этом случае неправильно оценивают действия Кокорина и Мамаева — хулиганских мотивов здесь нет.

Резонный вопрос — почему суд не может в это вмешаться? Официально судья не рассматривал вопрос о квалификации дела, поэтому все просьбы адвокатов послушать их и посмотреть показания свидетелей просто ушли в пустоту. Это идеальная позиция для следователей — обвинения можно предъявить по любой удобной для них статье, суд не может ничего с этим сделать, а люди полгода сидят в СИЗО.

«Спартаком». Если бы всё было по закону, то футболистам бы предъявили обвинение только по 115 статье — «Причинение лёгкого вреда здоровью». Максимум, что им грозило бы в этом случае до рассмотрения судом дела по существу — это подписка о невыезде, так что Кокорин и Мамаев сегодня могли спокойно готовиться к матчам с «Уралом»

А с обвинениями в этом случае могло быть ещё проще — футболисты не отрицали факт причинения вреда здоровью. Дело можно было бы закрыть гораздо раньше, только кому-то это точно не нужно.

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Шоу кончилось и со стороны обвиняемых. Сегодня все четверо опять выходили на связь с помощью камеры и микрофона, их не доставляли в суд лично. Прошлое подобное заседание закончилось множеством ненужных фраз, которые произносились в микрофон и транслировались в зал с журналистами. На этом заседании и сами обвиняемые вели себя тихо (не считая пары обрывков фраз в самом начале), но и адвокат Татьяна Стукалова на всякий случай жестами напомнила им молчать.

Важной кажется и история с подачей жалобы в ЕСПЧ . По срокам ее даже в срочном порядке будут рассматривать не меньше года. За это время дело явно дойдёт до суда и в России. Так что жест похож на напоминание суду и следствию о том, что из национального цирка все может выйти на международный уровень. А мы вроде бы только заставили весь мир ассоциировать фразу «футбол в России» с приятными эмоциями.

«Безусловно, я сожалею, как и многие присутствующие, что выбрана такая мера пресечения. Я не могу давать оценку, так как не являюсь специалистом в этой области. Я общался со специалистами, одни говорят, что мера жесткая, другие видят в этом норму.

Я верю, что это хорошие парни, не уголовники. Я бы хотел, чтобы эта история как можно скорее завершилась. С другой стороны, как глава РФС, я скажу, что эта история мне не нравится, вопрос репутации очень важен, сейчас мы говорим не о футболе, а наше внимание приковано к этой истории, и все это наносит урон нашему футболу. Зная Кокорина, мне кажется, что он свою ошибку осознал», — сказал президент РФС.

Раз. Общался со специалистами и мнения разные. Уровень знакомых специалистов человека масштаба Дюкова понятен. В итоге открытый намёк на спорность происходящего.

Два. Хотел бы, чтобы эта история как можно скорее завершилась. Сигнал, что пора принимать решение.

Три. Внимание приковано к этой истории, и все это наносит урон нашему футболу. Тот же намёк с объяснением, что это мешает футболу.

Четыре. Зная Кокорина, мне кажется, что он свою ошибку осознал. И вновь позиция, призывающая не просто закончить, а отпустить.