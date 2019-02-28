Футболист «Реала» Рамос дисквалифицирован УЕФА за умышленное получение жёлтой карточки в ЛЧ

Европейский футбольная ассоциация ( УЕФА ) приняла решение отстранить капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса на два матча за умышленное, по мнению чиновников, получение жёлтой карточки в концовке встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1).

УЕФА приняла решение дисквалифицировать защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса за умышленное получение жёлтой карточки в концовке первого матча 1/8 финала ЛЧ против «Аякса».

По мнению футбольных функционеров, испанец намеренно получил предупреждение, чтобы избежать угрозы дисквалификации в четвертьфинале.

Однако теперь Рамос пропустит не только ответную встречу с «Аяксом», но и следующий матча своей команды в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Инфантино считает, что система VAR сделала футбол чище.