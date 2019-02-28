Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Реала» Рамос дисквалифицирован УЕФА за умышленное получение жёлтой карточки в ЛЧ 

RT на русском + ещё 24 42 минуты назад
Фото: Reuters
Европейский футбольная ассоциация (УЕФА) приняла решение отстранить капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса на два матча за умышленное, по мнению чиновников, получение жёлтой карточки в концовке встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1).
УЕФА приняла решение дисквалифицировать защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса за умышленное получение жёлтой карточки в концовке первого матча 1/8 финала ЛЧ против «Аякса».
По мнению футбольных функционеров, испанец намеренно получил предупреждение, чтобы избежать угрозы дисквалификации в четвертьфинале.
Однако теперь Рамос пропустит не только ответную встречу с «Аяксом», но и следующий матча своей команды в еврокубках.
Ранее сообщалось, что Инфантино считает, что система VAR сделала футбол чище.
RT на русском: последние новости
Адвокат: Следствие не оформило явку с повинной Кокорина и Мамаева, чтобы избрать наиболее жесткую меру пресечения «Фулхэм» уволил тренера Раньери Экс-футболист «Рубина» Карадениз требует с клуба дополнительный процент за долги по зарплате
Футбол , Серхио Рамос , УЕФА , Реал
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Массовое «убийство»: Кому нужна такая Медведева?
Фигурное катание Статьи
После ЧМ по футболу не досчитались миллионов
Футбол
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Хабиба подняли на смех в Сети
MMA
Спортсмены пожаловались на воду на Универсиаде
Зимние виды спорта
Остановилось сердце? Загадочная смерть бойца
MMA Статьи
«Вы меня убили»: Туктамышева о непопадании в сборную
Фигурное катание Статьи
Футболист «Ливерпуля» забил пяткой с 11 метров
Футбол
Российские велогонщики сняли проклятье ЧМ
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение