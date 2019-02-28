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«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании 

Чемпионат.com + ещё 6 45 минут назад
Фото: EPA
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» принимал «Барселону». Встреча команд состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отправил первый мяч в ворота «Реала» на 50-й минуте встречи. На 69-й минуте защитник мадридской команды Рафаэль Варан забил гол в собственные ворота. Через 4 минуты главный арбитр встречи Хосе Санчес Мартинес назначил пенальти в ворота «сливочных», который успешно реализовал Суарес.
Первый матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем противостояния «Валенсия» — «Бетис». «Реал» завершил выступление в турнире.
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Футбол , Рафаэль Варан , Луис Суарес , Хосе Санчес , Реал
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