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СМИ: «Монако» намерен выкупить Мартинша у «Атлетико» 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: ©Norbert Scanella/imago sportfotodienst globallookpress.com
Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Желсон Мартинш, выступающий на правах аренды за «Монако», может стать футболистом клуба из Монте-Карло на постоянной основе.
Об этом сообщает RMC Sport.
По информации издания, монегаски желают выкупить контракт хавбека у «Атлетико».
Мартинш сыграл за «Монако» пять матчей во французской Лиге 1, забил три мяча и сделал столько же результативных передач.
Ранее в «Монако» рассказали о назначении Дементьевой на пост заместителя спортивного директора клуба.
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