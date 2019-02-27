СМИ: «Монако» намерен выкупить Мартинша у «Атлетико»

Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Желсон Мартинш, выступающий на правах аренды за «Монако», может стать футболистом клуба из Монте-Карло на постоянной основе.

Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, монегаски желают выкупить контракт хавбека у «Атлетико».

Мартинш сыграл за «Монако» пять матчей во французской Лиге 1, забил три мяча и сделал столько же результативных передач.

Ранее в «Монако» рассказали о назначении Дементьевой на пост заместителя спортивного директора клуба.