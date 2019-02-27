«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой

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«Не в чем оправдываться»: Радимов раскрыл подробности ситуации с Булановой 

РИА Новости 4 часа назад
Экс-игрок санкт-петербургского "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал решение суда о выплате алиментов своей бывшей жене певице Татьяне Буланов на обеспечение их общего ребенка.
Мировой суд в Петербурге обязал Радимова выплачивать четверть всех доходов в качестве алиментов Булановой на содержание их несовершеннолетнего сына. Cоответствующие выплаты назначены Радимову с 11 февраля, когда был вынесен судебный приказ, и до наступления совершеннолетия ребенка.
Радимов отметил, что всегда участвовал в воспитании сына и никогда не жалел денег на него.
"Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребёнка? Или ему чего-то не хватало? Да все знают, как я к сыну отношусь. Удивительная история, но да бог ей судья. Оправдываться даже не в чем", — ответил Радимов в социальной сети Twitter бывшему теннисисту Евгению Кафельникову.
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