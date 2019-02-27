«Не в чем оправдываться»: Радимов раскрыл подробности ситуации с Булановой

Экс-игрок санкт-петербургского "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал решение суда о выплате алиментов своей бывшей жене певице Татьяне Буланов на обеспечение их общего ребенка.

Мировой суд в Петербурге обязал Радимова выплачивать четверть всех доходов в качестве алиментов Булановой на содержание их несовершеннолетнего сына. Cоответствующие выплаты назначены Радимову с 11 февраля, когда был вынесен судебный приказ, и до наступления совершеннолетия ребенка.

Радимов отметил, что всегда участвовал в воспитании сына и никогда не жалел денег на него.