Жена Глушакова назвала дату развода

В Никулинском суде Москвы 27 февраля прошло заседание по разделу имущества пары. Адвокат Глушаковой Сергей Жорин заявил, что суду передали записи переговоров футболиста, на которых «советуется» о выводе с общего счета трехсот миллионов рублей.

«Денис был пойман в бане в августе и говорил, что они с Дашей не живут вместе уже полгода. А сегодня его представители сказали, что совместная жизнь прекратилась 11 сентября», — отметил Жорин.

Дарья Глушакова подчеркнула, что ждет приобщения документов «по выводу денег». После этого, по ее мнению, можно будет доказать, что их семья распалась третьего августа.

«Денис был пойман в бане в августе и говорил, что они с Дашей не живут вместе уже полгода. А сегодня его представители сказали, что совместная жизнь прекратилась 11 сентября», — отметил Жорин.

Дарья Глушакова подчеркнула, что ждет приобщения документов «по выводу денег». После этого, по ее мнению, можно будет доказать, что их семья распалась третьего августа.

Она подчеркнула, что хочет разделить все имущество пополам, в том числе и те 300 миллионов рублей.

В сентябре 2018-го СМИ опубликовали видео с Глушаковым в сауне, снятое его женой. Супруга обвинила футболиста в измене. Позже она рассказала, что Глушаков первым подал на развод, потребовав опеки над детьми и алиментов.

В октябре суд начал рассматривать иск женщины, в котором она потребовала разделить совместно нажитое имущество и назначить выплату алиментов на детей.