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ФИФА создаст специальный фонд по наследию ЧМ-2018 

ТАСС + ещё 17 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) создаст специальный фонд по наследию чемпионата мира 2018 года в России. Об этом журналистам сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
В среду в Москве прошло заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".
"Мы обсуждали вопрос создания специальной структуры наследия чемпионата мира, будет создан специальный фонд ФИФА по наследию, — сказала Самура. — В России прошел прекрасный чемпионат мира. Наш следующий шаг — определение масштаба".
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