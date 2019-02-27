ФИФА создаст специальный фонд по наследию ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) создаст специальный фонд по наследию чемпионата мира 2018 года в России. Об этом журналистам сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

В среду в Москве прошло заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".