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Черчесову и Дзюбе вручили премию «Серебряная лань» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был награждён премией «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер года».
«Лучше бы «Серебряную лань» вручили сразу после чемпионата мира. В спорте нет вчера. Есть только сегодня», — сказал специалист.
Он поблагодарил за то, что команду оценили по достоинству и сказал, что теперь необходимо двигаться только вперёд.
«У нас скоро будут отборочные матчи чемпионата Европы. Планка высоко поднята, хотя нам к этому не привыкать. Лето было хорошим, надеюсь, что такое лето у нас будет ещё», — сказал Черчесов.
Среди спортсменов лауреатами премии стали лыжник Александр Большунов, гимнаст Артур Далалоян, хоккеист Павел Дацюк, футболист Артем Дзюба, фигуристка Алина Загитова, пловец Климент Колесников, легкоатлетка Мария Ласицкене, борец Абдулрашид Садулаев, велогонщица Дарья Шмелева и лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева, выступающая в паралимпийском спорте
Ранее сообщалось, что определены места матчей сборной России по футболу в отборе Евро-2020.
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Футбол , Абдулрашид Садулаев , Станислав Черчесов , Артем Дзюба , Алина Загитова , Дарья Шмелева , Александр Большунов , Екатерина Румянцева , Павел Дацюк
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