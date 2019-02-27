Черчесову и Дзюбе вручили премию «Серебряная лань»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был награждён премией «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер года».

«Лучше бы «Серебряную лань» вручили сразу после чемпионата мира. В спорте нет вчера. Есть только сегодня», — сказал специалист.

Он поблагодарил за то, что команду оценили по достоинству и сказал, что теперь необходимо двигаться только вперёд.

«У нас скоро будут отборочные матчи чемпионата Европы. Планка высоко поднята, хотя нам к этому не привыкать. Лето было хорошим, надеюсь, что такое лето у нас будет ещё», — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что определены места матчей сборной России по футболу в отборе Евро-2020.