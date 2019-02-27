Уволенный из «Спартака» тренер рассказал о буднях без работы

Итальянский тренер Массимо Каррера рассказал о том, чем он занимается после увольнения из московского «Спартака»

«Я отдыхаю и смотрю много футбола. Смотрю всего понемногу: от серии, А и В, до Ла лиги и Английской премьер-лиги», — цитирует специалиста Tutto Juve.

Каррера добавил, что часто ходит на стадион, чтобы посмотреть игру «Аталанты», так как живет в Бергамо.

Специалист был уволен из московской команды в ноябре 2018-го из-за неудовлетворительных результатов. Его место занял Олег Кононов . Сейчас итальянец — безработный.