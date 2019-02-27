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Уволенный из «Спартака» тренер рассказал о буднях без работы 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Итальянский тренер Массимо Каррера рассказал о том, чем он занимается после увольнения из московского «Спартака».
«Я отдыхаю и смотрю много футбола. Смотрю всего понемногу: от серии, А и В, до Ла лиги и Английской премьер-лиги», — цитирует специалиста Tutto Juve.
Каррера добавил, что часто ходит на стадион, чтобы посмотреть игру «Аталанты», так как живет в Бергамо.
Специалист был уволен из московской команды в ноябре 2018-го из-за неудовлетворительных результатов. Его место занял Олег Кононов. Сейчас итальянец — безработный.
Как писал News.ru, бывший вратарь «Рубина» стал конкурентом украинцу.
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