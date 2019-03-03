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«Манчестер Сити» хочет купить звезду «Баварии» 

Soccer News + ещё 8 2 часа назад
Фото: Soccer News
"Манчестер Сити" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Баварии" Тьяго Алькантаре, сообщает Express.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с покупкой игрока в летнее трансферное окно. Видеть хавбека в составе "Манчестер Сити" хочет лично главный тренер команды Хосеп Гвардиола, который ранее работал с ним в "Баварии" и "Барселоне".
В нынешнем сезоне 27-летний Алькантара провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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