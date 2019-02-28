«Русский Месси» ушел из «Спартака» в клуб ФНЛ

По информации на официальном сайте команды, форвард будет выступать под восьмым номером.

"Денис понимает: для того чтобы вернуться на прежний уровень, ему надо пахать на тренировках и играть с полной самоотдачей. Он готов терпеть и пробиваться в состав", — поделился мнением главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев.

Спортсмен является воспитанником московского "Спартака" . В составе красно-белых он дебютировал в 2013 году, принял участие в 37 матчах и оформил один гол. 19 февраля 2019 года столичный клуб расторг контракт с футболистом.

В 2014 году владелец "Спартака" Леонид Федун назвал Давыдова за его заслуги "русским Месси". За ним закрепилось это прозвище.

Ранее экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своих занятиях в отсутствие работы.