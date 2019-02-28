«Русский Месси» ушел из «Спартака» в клуб ФНЛ 

Нападающий Денис Давыдов стал игроком клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород", сообщает "Советский спорт".
По информации на официальном сайте команды, форвард будет выступать под восьмым номером.
"Денис понимает: для того чтобы вернуться на прежний уровень, ему надо пахать на тренировках и играть с полной самоотдачей. Он готов терпеть и пробиваться в состав", — поделился мнением главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев.
Спортсмен является воспитанником московского "Спартака". В составе красно-белых он дебютировал в 2013 году, принял участие в 37 матчах и оформил один гол. 19 февраля 2019 года столичный клуб расторг контракт с футболистом.
В 2014 году владелец "Спартака" Леонид Федун назвал Давыдова за его заслуги "русским Месси". За ним закрепилось это прозвище.
Ранее экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своих занятиях в отсутствие работы.