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«Русский Месси» ушел из «Спартака» в клуб ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий Денис Давыдов стал игроком клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород", сообщает "Советский спорт".
По информации на официальном сайте команды, форвард будет выступать под восьмым номером.
"Денис понимает: для того чтобы вернуться на прежний уровень, ему надо пахать на тренировках и играть с полной самоотдачей. Он готов терпеть и пробиваться в состав", — поделился мнением главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев.
Спортсмен является воспитанником московского "Спартака". В составе красно-белых он дебютировал в 2013 году, принял участие в 37 матчах и оформил один гол. 19 февраля 2019 года столичный клуб расторг контракт с футболистом.
В 2014 году владелец "Спартака" Леонид Федун назвал Давыдова за его заслуги "русским Месси". За ним закрепилось это прозвище.
Ранее экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своих занятиях в отсутствие работы.
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Футбол , Денис Давыдов , Леонид Федун , Спартак , Советский спорт
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