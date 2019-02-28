Слитые переписки, угрозы анонимов и деньги. Скандал в «Оренбурге»

Нам намекают, что клуб хотят захватить покинувшие «Спартак» Тимура Гурцкая и Марко Трабукки. Но так ли это?

На прошлой неделе в редакцию «Чемпионата» попала переписка, в которой якобы участвуют авторитетный посредник при переходах футболистов Тимур Гурцкая и агент Марко Трабукки, недавно назначенный советником президента «Оренбурга» по вопросам селекции. В продолжительном монологе один из друзей советует другому как укрепить власть в клубе, а также призывает разобраться с игроками и «тренером», которые с сомнением восприняли приход нового менеджера.

«Посоветуй, что пастух должен быть жёстким со стадом, — якобы пишет Гурцкая. — Иначе летом придётся 15 человек менять».

Наша редакция, несмотря на уверенность в источнике, игнорировала эту информацию, считая её недостаточной. Однако в день, когда коллеги из государственного агентства «РИА Новости» также сообщили всем о большом конфликте в «Оренбурге» и желании Трабукки сместить главного тренера, мы даём переписке ход.

Кто такие

Прежде чем предоставить слово участникам дела и рассказать об уже поступающих тренеру странных звонках, важно ещё раз представить действующих персонажей. Всё-таки, «Оренбург» широкой публике известен не так хорошо. ФК «Оренбург» — клуб, в первой части прошлого сезона занимавший место в середине турнирной таблице первого дивизиона, выдал только внезапную победную серию, вышел в Премьер-Лигу, и спустя две трети чемпионата сохраняет шанс на попадание в еврокубки. Владимир Федотов — тренер, который принял «Оренбург» в тот момент, когда клуб шел на 12 месте в ФНЛ, потеряв 14 очков после 8 туров.

В следующих 30 матчах при Федотове команда проиграет лишь дважды и обеспечит себе 1 место. Успешные выступления, продолжающиеся и в РФПЛ, удивительные потому, что клуб обходится без дорогих приобретений. Напротив, «Оренбург» считается именно тренерской командой. Марко Трабукки — известный и успешный агент, ставший одиозной фигурой благодаря дружбе с Массимо Каррерой . После знакомства с главным тренером именно Трабукки привёл в «Спартак» нескольких футболистов и кулуарно считался настоящим спортивным директором клуба. Тимур Гурцкая — теневой представитель российского футбола, на протяжении долгого времени оказывающий посреднические услуги при переходах футболистов в разные клубы. Считается, что именно он стал одной из самых влиятельных фигур в «Спартаке» времён Массимо Карреры и Юхана Гераскина. Важно отметить, что с момента увольнения итальянского тренера менеджмент красно-белых очевидно отстраняется от наследия Трабукки и Гурцкая, а газета «Советский спорт» публикует информацию, что посредники могли заработать больше 20 млн евро комиссионных на сделках «Спартака». Президент ФК «Оренбург» Вадим Кияев — гендиректор ОАО «Газпромдобыча Оренбург», который сделал Марко Трабукки своим советником по селекции. Ходят слухи, что сделано это было в результате случайного знакомства — известного агента Кияеву представил один из членов семьи.

Что за переписка

Новая история «Оренбурга» началась еще в декабре. Тогда «Чемпионат» первым сообщил о том, что Трабукки может стать новым спортивным директором клуба, а в связке с ним может работать его друг и агент Гурцкая. Мы также сообщали, что клуб в таком случае может возглавить бывший главной тренер «Спартака» Массимо Каррера. Такая вероятность существует и сегодня. Федотов тогда крайне негативно высказался о слухах в интервью «Известиям»

— Если честно, отрицательно отреагировал на эти новости. На мой взгляд, все клубные службы работали исправно. Спортивный отдел в том числе. При минимальных затратах нам удалось сформировать боеспособный коллектив, где ребята развиваются и показывают содержательный футбол. Не хочется всякими подводными течениями это осложнить. В отношении тех людей, которые пытаются внедриться в клуб, у меня один вопрос: где они были, когда мы находились в ФНЛ на 13-м месте? Считаю, что развитие «Оренбурга» не требует серьёзных потрясений. Наоборот, нужны спокойствие и стабильность с дальнейшим точечным усилением и развитием. Чуть позже, уже после свершившегося назначения Трабукки, высказался и вратарь команды Александр Довбня : «Марко нам представил президент клуба. Моё мнение — не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. По трансферам в клубе всё было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на сто процентов, мы идём неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю» — голкипер агенству «РИА Новости». Скорее всего, именно к этому периоду и могли относиться переданные нам материалы, где Тимур Гурцкая якобы пишет Марко Трабукки.

Что говорит Федотов

Первым мы позвонили главному тренеру «Оренбурга». Он был взволнован и от общения отказался. — А я здесь причём? Мы договорились с президентом не отвечать на провокации. Что это за переписка — мне вообще это малоинтересно. И так уже странные звонки поступают: набирают супруге, говорят, что мы не берём чьих-то игроков и предлагают мне покинуть пост. Совсем обнаглели. Не знаю, откуда ноги растут. Обращайтесь в пресс-службу, говорю вам, я на возню не отвлекаюсь, а отдаю силы команде.

Что отвечает Гурцкая

Гурцкая факт переписки отрицать не стал. Впрочем, что-то выходящее за рамки дружеского совета в ней действительно не так просто найти. «Я не знаю, что происходит в „Оренбурге“, меня не интересует этот проект. Что касается переписки, то я мог что-то высказать Марко про интервью Довбни, но это просто товарищеский совет, а не какие-то призывы, — говорит Тимур. — Что-то я мог написать случайно. Мало ли, что я могу сказать кому-то на кухне. Я не имею никакого отношения к этой команде. Я слышал, что Марко менять Федотова не собирался, но мне не интересна судьба этого клуба и этого тренера». До Марко Трабукки в течение дня нам дозвониться не удалось.

Что говорят в клубе

«Оренбург» от проблем и вовсе открещивается. — Откуда берется такая информация? Успокойтесь, ничего этого нет и не будет! — сказал член попечительского совета Василий Столыпин в интервью «СЭ».

Что дальше?

«Оренбург» вступает в смутный период. Бурление вокруг клуба не может происходить на пустом месте и с высокой долей вероятности скажется на состоянии команды. Однако, учитывая поддержку главного тренера со стороны руководства и отсутствие приобретений, нет смысла говорить и о состоявшемся захвате команды со стороны Трабукки или Гурцкая. Скорее стоит задать обратные вопросы: а с какой целью частная переписка агентов сливается в народ? Кто на самом деле деле звонил Владимиру Федотову? Обращает ли внимание на проблемы служба безопасности клуба? Так уж получилось, что самые простые ответы о ситуации в спорте проще всего получить с участием полиции. Но она как всегда в стороне — что от допинга, что от договорных матчей, что от любых других куда менее значимым происшествий. Поэтому о том, кто же настоящие рейдеры и злодеи в нашем футболе — мы в ближайшие годы узнаем вряд ли.