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Экс-футболист «Рубина» Карадениз требует с клуба дополнительный процент за долги по зарплате 

RT на русском + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший игрок казанского «Рубина», Гёкдениз Карадениз добивается от клуба не только выплаты фактической задолженности по заработной плате, но и дополнительных процентов за просрочку.
«Карадениз далеко небедный человек, ещё и проценты за просрочку по долгам с нас требует. Говорил, что Казань навсегда в его сердце, 10 лет отыграл за клуб, обласканный болельщиками и правительством республики, а сейчас проценты по долгу выбивает. Мы не просим его забыть о долгах, мы их непременно погасим, но проценты за просрочку — это некрасиво и непорядочно», — приводит слова генерального директора «Рубина» Растема Сейманова «Татар-информ».
Также руководитель клуба привёл в пример другого легионера, испанца Сезара Наваса, который также накануне завершил карьеру. Опытный защитник, чтобы помочь клубу, отказывался от последних долгов по зарплате, однако Сейманов заверил его, что задолженность будет погашена.
Ранее сообщалось, что вратарь Джанаев подписал контракт с польским футбольным клубом.
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Футбол , ФК "Рубин" , Татар-Информ
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