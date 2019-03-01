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В «Рубине» возмутились поведением экс-хавбека команды 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов остался возмущен поведением бывшего полузащитника команды Гёкдениза Карадениза, передает Sntat.ru.
Гендиректора возмутило то, что хавбек, который отыграл десять лет в команде, требует проценты по задолженности.
"Конечно, ситуация с долгами по контрактам игроков заметно улучшилась. Вот только недавний любимец казанской публики турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз неприятно удивил. Мы не просим его отказаться от долгов, мы их непременно выплатим, а он, далеко не бедный человек, ещё и проценты за просрочку по долгам с нас требует. Сколько лет играл у нас…
Это некрасиво и непорядочно. Говорил, что Казань навечно в его сердце, десять лет у нас отыграл, обласканный властью и болельщиками, а сейчас проценты по задолженностям требует", — заявил Сайманов.
В противовес он привел пример Сесара Наваса, который разорвал контракт с клубом, но отказался от того, чтобы ему выплатили последние долги.
Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной России просит не списывать "Рубин" со счетов.
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Футбол , Видео , Рустем Сайманов , ФК "Рубин"
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