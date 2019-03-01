В «Рубине» возмутились поведением экс-хавбека команды

Гендиректора возмутило то, что хавбек, который отыграл десять лет в команде, требует проценты по задолженности.

"Конечно, ситуация с долгами по контрактам игроков заметно улучшилась. Вот только недавний любимец казанской публики турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз неприятно удивил. Мы не просим его отказаться от долгов, мы их непременно выплатим, а он, далеко не бедный человек, ещё и проценты за просрочку по долгам с нас требует. Сколько лет играл у нас…

Это некрасиво и непорядочно. Говорил, что Казань навечно в его сердце, десять лет у нас отыграл, обласканный властью и болельщиками, а сейчас проценты по задолженностям требует", — заявил Сайманов.

В противовес он привел пример Сесара Наваса, который разорвал контракт с клубом, но отказался от того, чтобы ему выплатили последние долги.

Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной России просит не списывать "Рубин" со счетов.