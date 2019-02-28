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Жена Кержакова не собирается возвращаться к мужу 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова мечтает о новой семье, передает "Советский спорт".
Сейчас продолжается бракоразводный процесс, в ходе которого предстоит решить, с кем останется их общий сын Артем.
На время всех судебных заседаний матери разрешили, чтобы малыш жил с ней.
Своим подписчикам в инстаграме она призналась, что очень хочет вновь полюбить мужчину, но на данный момент все свое время уделяет сыну.
"Я бы хотела снова чувствовать любовь к кому-либо помимо сына. Но сейчас я счастлива быть рядом с Артемом и отдавать всю себя ему", — рассказала Тюльпанова.
Девушка добавила, что в будущем планирует избавиться от фамилии "Кержакова" в паспорте.
Ранее сообщалось, что Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга в 13 миллионов.
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Футбол , Александр Кержаков , Советский спорт
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