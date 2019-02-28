Жена Кержакова не собирается возвращаться к мужу

Сейчас продолжается бракоразводный процесс, в ходе которого предстоит решить, с кем останется их общий сын Артем.

На время всех судебных заседаний матери разрешили, чтобы малыш жил с ней.

Своим подписчикам в инстаграме она призналась, что очень хочет вновь полюбить мужчину, но на данный момент все свое время уделяет сыну.

"Я бы хотела снова чувствовать любовь к кому-либо помимо сына. Но сейчас я счастлива быть рядом с Артемом и отдавать всю себя ему", — рассказала Тюльпанова.

Девушка добавила, что в будущем планирует избавиться от фамилии "Кержакова" в паспорте.

Ранее сообщалось, что Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга в 13 миллионов.