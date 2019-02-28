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Вратарь МЮ захотел зарплату в более полмиллиона евро в неделю 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Reuters
Испанский вратарь Давид де Хеа выразил готовность остаться в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед» при условии, что станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, голкипер надеется на разрешение проблем с продлением контракта, однако ожидает повышения зарплаты. Он недоволен тем, что перешедший в команду в прошлом сезоне нападающий Алексис Санчес получает больше него. Де Хеа считает, что его вклад в команду гарантирует ему еще более высокую зарплату.
В материале отмечается, что Санчес получает около 500 тысяч фунтов в неделю (583 тысячи евро). В эту сумму включены бонусы и доходы от имиджевых прав.
Британская газета Evening Standard 27 февраля сообщала, что руководство МЮ предложило вратарю 350 тысяч фунтов стерлингов (около 410 тысяч евро) в неделю, однако де Хеа отказался от этого предложения.
На данный момент 28-летний футболист зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю (около 230 тысяч евро). Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2019 года. Если он не подпишет новое соглашение, то сможет уйти бесплатно как свободный агент.
Де Хеа перешел в МЮ в 2011 году из мадридского «Атлетико». Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка страны и победителем Лиги Европы.
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Футбол , Алексис Санчес , Манчестер Юнайтед
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