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18-летний защитник «Аякса» перейдет в «ПСЖ» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 2 часа назад
Фото: кадр YouTube
Защитник "Аякса" Митчел Баккер летом присоединится к "ПСЖ", утверждает RMC. В стан парижан 18-летний голландец переберется на правах свободного агента.
В этом сезоне Баккер сыграл в 21 матче во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.
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