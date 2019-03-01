18-летний защитник «Аякса» перейдет в «ПСЖ»

Защитник "Аякса" Митчел Баккер летом присоединится к "ПСЖ", утверждает RMC. В стан парижан 18-летний голландец переберется на правах свободного агента.

В этом сезоне Баккер сыграл в 21 матче во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.