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Агент Салы: меня превратили в козла отпущения 

Газета.Ru 1 час назад
Футбольный агент Вилли МакКэй высказался о ситуации вокруг погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы, передает "Советский спорт".
Легкомоторный самолет пропал над Ла-Маншем во время перелета из Нанта в Кардифф. МакКэя, который и нанял самолет для транспортировки игрока, обвинили в гибели Салы.
"Салу бросили, оставили его самостоятельно решать вопросы перелета. Казалось, что в Кардиффе всем все равно, никто ничем не занимался. Это удивительно, они заплатили за него €17 млн, но затем оставили его одного в отеле, чтобы он сам заказывал себе билеты и занимался перелетом. На мой взгляд, представители "Кардиффа" повели себя неправильно.
Теперь все ищут козла отпущения. Они пытаются обвинить во всём меня и пилота, утверждая, что причиной катастрофы стала ошибка пилота.
Мы просто подобрали возможность перелета для Эмилиано. Когда вы звоните в такси, не спрашиваете же о лицензии. Не думаю, что стоит искать виноватого, это трагическая случайность", — цитирует МакКэя Independent.ie.
Ранее сообщалось, что самолет погибшего Салы не был лицензирован для коммерческих полетов.
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Футбол , Видео , Советский спорт
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