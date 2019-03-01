Матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Арсенал» перенесен с 11 на 10 марта

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и тульским "Арсеналом" перенесен с 11 на 10 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

"В связи с переносом матча 19-го тура премьер-лиги между футбольными клубами "Краснодар" и "Оренбург" с 10 на 11 марта на основании п.6.4. регламента РПЛ, необходимостью обеспечения выполнения контрактных обязательств перед основным вещателем, учитывая большой интерес болельщиков и высвобождением временного слота в выходной день, Российская премьер-лига приняла решение назначить матч 19-го тура "Ростов" — "Арсенал" на воскресенье, 10 марта, в 14:00 по московскому времени", — сообщили в пресс-службе.

Ранее РПЛ согласовала перенос матча между "Краснодаром" и "Оренбургом" в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу с 10 на 11 марта по просьбе краснодарского клуба.

"Ростов" занимает седьмое место в таблице РПЛ после 17 туров, набрав 24 очка. "Арсенал" занимает 11-е место с 20 очками.