Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин представил свою семью нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, сообщает "Советский спорт".
Трехлетний сын биатлониста Дима отказался пожать руку форварду сине-бело-голубых, аргументировав это тем, что он не хочет этого делать.
"Ты чего, блин, Дим? Помнишь, я тебе говорил, что дядю, футболиста-чемпиона, с тобой познакомлю?" — обратился Шипулин к ребенку.
На что малыш ответил, что игрок национальной команды таковым не является.
"Я не хочу с ним. Он не чемпион, а просто футболист. А я чемпион и все кушаю", — заключил мальчик.
"Я тоже все кушаю", — парировал Дзюба.
Антон Шипулин встретил Артема Дзюбу в Екатеринбурге и вручил обещанный подарок ⛷ pic.twitter.com/AtH3xVPe14— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 1 марта 2019 г.
Встреча Шипулина и футболисты состоялась в Екатеринбурге, где "Зенит" сыграет с "Уралом" в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится 2 марта.
Ранее биатлонист подарил Дзюбе обещанные лыжи.