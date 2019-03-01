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Трехлетний сын Шипулина отказался пожать руку Дзюбе 

Газета.Ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин представил свою семью нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, сообщает "Советский спорт".
Трехлетний сын биатлониста Дима отказался пожать руку форварду сине-бело-голубых, аргументировав это тем, что он не хочет этого делать.
"Ты чего, блин, Дим? Помнишь, я тебе говорил, что дядю, футболиста-чемпиона, с тобой познакомлю?" — обратился Шипулин к ребенку.
На что малыш ответил, что игрок национальной команды таковым не является.
"Я не хочу с ним. Он не чемпион, а просто футболист. А я чемпион и все кушаю", — заключил мальчик.
"Я тоже все кушаю", — парировал Дзюба.
Встреча Шипулина и футболисты состоялась в Екатеринбурге, где "Зенит" сыграет с "Уралом" в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится 2 марта.
Ранее биатлонист подарил Дзюбе обещанные лыжи.
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Футбол , Антон Шипулин , Зенит , Советский спорт
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