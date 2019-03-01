Трехлетний сын Шипулина отказался пожать руку Дзюбе

Трехлетний сын биатлониста Дима отказался пожать руку форварду сине-бело-голубых, аргументировав это тем, что он не хочет этого делать.

"Ты чего, блин, Дим? Помнишь, я тебе говорил, что дядю, футболиста-чемпиона, с тобой познакомлю?" — обратился Шипулин к ребенку.

На что малыш ответил, что игрок национальной команды таковым не является.

"Я не хочу с ним. Он не чемпион, а просто футболист. А я чемпион и все кушаю", — заключил мальчик.

Антон Шипулин встретил Артема Дзюбу в Екатеринбурге и вручил обещанный подарок ⛷ pic.twitter.com/AtH3xVPe14— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 1 марта 2019 г. "Я тоже все кушаю", — парировал Дзюба.

Встреча Шипулина и футболисты состоялась в Екатеринбурге, где "Зенит" сыграет с "Уралом" в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится 2 марта.

Ранее биатлонист подарил Дзюбе обещанные лыжи.