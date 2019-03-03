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«Динамо» вырвало победу в матче с «Уфой» 

Soccer News + ещё 27 2 часа назад
Фото: Soccer News
"Уфа" проиграла "Динамо" (1:2) в матче 18-го тура РПЛ.
Победный гол на 3 добавленной минуте забил Вячеслав Грулев.
Голы: Игбун, 32 — 1:0, Луценко, 60 — 1:1, Грулев, 90+3 — 1:2.
"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов (Сухов, 85), Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль (Вомбергар, 85), Сысуев (Алиев, 58), Игбун.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Юсупов, Жоаозиньо, Черных (Грулев, 76), Теттех, Луценко (Панченко, 89), Марков.
"Уфа" с 16-ю баллами расположилась на 15 строчке турнирной таблицы, "Динамо" с 23 очками занимает 10 место.
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