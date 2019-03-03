В футбольных правила приняли серьезные изменения

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 133-м ежегодном собрании в шотландском Абердине принял ряд изменений в правила игры, передает "Советский спорт"

Теперь за непреднамеренную игру рукой можно получить наказание, если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент.

Игрок, уходящий на скамейку запасных, не может прошагать через все поле. Он должен пройти до ближайшей линии аута.

Игроки атакующей команды не могут вставать в стенку. Они должны наблюдать как минимум на расстоянии одного метра от стенки, которую выстраивает защищающаяся сторона.

В некоторых ситуациях после попадания мяча в арбитра могут назначить "спорный мяч".

Изменения в правила вступят в силу с июня 2019 года.

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