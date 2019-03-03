Каррера поделился мнением о скандале с Глушаковым

Ранее Каррера сказал, что спокойно пожмет руку Глушакову.

Специалист отметил, что решение отстранить футболистов было принято в интересах клуба.

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