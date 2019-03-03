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Каррера поделился мнением о скандале с Глушаковым 

Газета.Ru + ещё 3 46 минут назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, почему исключил Дениса Глушакова и Андрея Ещенко из состава основной команды после скандала с лайками в инстаграме.
"Один игрок поставил лайк к комментарию, в котором обо мне крайне негативно высказываются. Я сам этот лайк не видел, мне рассказали. Если человек поставил лайк, то это означает, что он полностью разделяет это мнение. Если человек считает, что я плохой тренер, что я дурак, что мне следует отправиться домой, потому что я не справляюсь со своей задачей, то такой человек не на моей стороне, и я не буду выпускать его на поле. Такого человека я постараюсь держать подальше, чтобы не создавать проблемы внутри коллектива", — цитирует Карреру "Матч ТВ".
Специалист отметил, что решение отстранить футболистов было принято в интересах клуба.
"Мне было неприятно это делать. Лучше бы они пришли ко мне и лично все высказали: мол, товарищ тренер, ты ничего не понимаешь, ты бестолковый и тебе лучше оставить свой пост. Все это сейчас очень неприятно", — заключил Каррера.
Ранее Каррера сказал, что спокойно пожмет руку Глушакову.
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Футбол , Денис Глушаков , Андрей Ещенко , Спартак
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