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«Уотфорд» на последних минутах вырвал победу в матче с «Лестером» 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: REUTERS / David Klein
"Уотфорд" обыграл "Лестер" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая на поле "Уотфорда", завершилась со счетом 2:1. У хозяев голы забили Трой Дини (5-я минута) и Андре Грей (90+2). У гостей отличился Джейми Варди (75).
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Футбол , Трой Дини , Джейми Варди
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