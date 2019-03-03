Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара»

Бразильский защитник Айртон Лукас, перешедший в московский "Спартак" в декабре 2018 года, вошел в стартовый состав "красно-белых" в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром", сообщается в микроблоге турнира в Twitter.

Матч 18-го тура чемпионата России пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.