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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бразильский защитник Айртон Лукас, перешедший в московский "Спартак" в декабре 2018 года, вошел в стартовый состав "красно-белых" в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром", сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
Матч 18-го тура чемпионата России пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.
Стартовый состав "Спартака" выглядит следующим образом: Александр Селихов (вратарь), Айртон, Георгий Джикия (капитан), Сальваторе Боккетти, Николай Рассказов, Аяз Гулиев, Александр Ломовицкий, Роман Зобнин, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
У "Краснодара" с первых минут выйдут: Матвей Сафонов (вратарь), Кристиан Рамирес, Йон Гудни Фьолусон, Александр Мартынович (капитан), Сергей Петров, Маурисио Перейра, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Виктор Классон, Вандерсон, Магомед-Шапи Сулейманов.
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Футбол , Луиш Зе , Матвей Сафонов , Георгий Джикия , Николай Рассказов , Сергей Петров , Аяз Гулиев , Александр Ломовицкий , Сальваторе Боккетти , Александр Селихов , Луис Адриано , Роман Зобнин , Шарль Каборе , Магомед-шапи Сулейманов , Юрий Газинский , Спартак
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