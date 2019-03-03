Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» 

Бразильский защитник Айртон Лукас, перешедший в московский "Спартак" в декабре 2018 года, вошел в стартовый состав "красно-белых" в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром", сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
Матч 18-го тура чемпионата России пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.
Стартовый состав "Спартака" выглядит следующим образом: Александр Селихов (вратарь), Айртон, Георгий Джикия (капитан), Сальваторе Боккетти, Николай Рассказов, Аяз Гулиев, Александр Ломовицкий, Роман Зобнин, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
У "Краснодара" с первых минут выйдут: Матвей Сафонов (вратарь), Кристиан Рамирес, Йон Гудни Фьолусон, Александр Мартынович (капитан), Сергей Петров, Маурисио Перейра, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Виктор Классон, Вандерсон, Магомед-Шапи Сулейманов.