Пресс-атташе «Спартака» подал в отставку после скандальной статьи о фанатах

Глава пресс-службы московского "Спартака" Леонид Трахтенберг заявил, что принял решение покинуть пост, после публикации на официальном сайте команды оскорбительного материала.

"Случилось то, что не случалось никогда. Под рубрикой "Пресса о "Спартаке" мы выкладываем материалы профессиональных журналистов, но произошла ошибка и осечка, была опубликовано мнение болельщика. Кто-то посчитал, что это написал Трахтенберг, но я таких слов не употребляю. Учитывая, что подобное произошло на моем поле, то я несу за это ответственность. Считаю, что это непростительная оплошность. Поэтому я принял решение покинуть посты пресс-атташе и директора по связям с общественностью "Спартака", — заявил Трахтенберг в эфире МАТЧ ТВ.

Ранее на официальном сайте "Спартака" был опубликован материал с заголовком "Понты дороже денег", в котором в негативном ключе рассматривалась акция неизвестных, расклеивших листовки в виде афиши фильма с названием "Фантастические твари и когда они покинут "Спартак".