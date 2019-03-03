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«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Московский "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Зе Луиш (14-я минута), у гостей отличился Маурисио Перейра (25).
Команды в предыдущий раз играли вничью 5 марта 2017 года — матч, прошедший в Краснодаре, завершился со счетом 2:2. Беспроигрышная серия "Спартака" в матчах с "Краснодаром" насчитывает восемь матчей, в последний раз "Краснодар" обыгрывал красно-белых 8 марта 2015 года — в Москве со счетом 3:1.
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов возглавлял "Краснодар" в 2013-2016 годах. Для 52-летнего специалиста этот матч стал вторым против "Краснодара", в предыдущей игре 10 августа 2017 года грозненский "Ахмат" под его руководством на своем поле уступил со счетом 2:3.
В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 29 очков, что на один балл меньше, чем у идущего третьим ЦСКА. Также 29 очков у идущего пятым "Локомотива". "Краснодар" с 34 очками идет вторым, на три очка отставая от лидирующего санкт-петербургского "Зенита".
В следующем туре "Спартак" 10 марта в гостях сыграет с московским "Динамо", "Краснодар" 11 марта примет "Оренбург". Кроме того, "Спартак" 7 марта в гостях проведет ответный матч четвертьфинала Олимп — Кубка России против екатеринбургского "Урала" (первый матч — 1:1), а "Краснодар" в тот же день на выезде проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской "Валенсией".
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Комментарии1
Футбол , Луиш Зе , Олег Кононов , Спартак , Зенит , ФК "Урал"
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