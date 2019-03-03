Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Реал» хочет подписать Салаха 

Спорт-Экспресс + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Как утверждает DiarioGOL, "королевский клуб" готов предложить за 26-летнего египтянина 50 миллионов евро, а также полузащитника Иско.
26-летний Иско находится в напряженных отношениях с главным тренером "Реала" Сантьяго Солари. Transfermarkt оценивает испанца в 60 миллионов евро, а Салаха — в 150 миллионов евро.
В текущем сезоне Салах провел 38 матчей за "Ливерпуль", забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Иско принял участие в 26 встречах в составе "Реала", отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Еще одно класико - еще один шанс". Рамос - о предстоящем матче с "Барселоной" "Барселона" при Месси выиграла у "Реала" 55 процентов матчей в Мадриде, до него - 19 "Лучше бы они мне все сказали лично". Каррера - о "лайках" Ещенко и Глушакова
Футбол , Мохамед Салах , Реал
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Прочее
Провал Медведевой и сюрприз Загитовой: чего ждать от ЧМ
Фигурное катание Статьи
Боец UFC получил травму во время празднования
MMA
Задержавшим Емельяненко полицейским грозит увольнение
MMA Статьи
Рамос рассказал о стычке с Месси
Футбол
«Скрывает безобразие в семье»: чего добивается Аршавин
Футбол Статьи
«Вы убили девочку»: Медведева стала врагом России
Фигурное катание Статьи
Массовое «убийство»: Кому нужна такая Медведева?
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение