Футболист пронес на матч лезвие и порезал соперников

Игрок турецкого футбольного клуба «Амедспор» Мансур Чалар пронес на матч с «Сакарьяспором» лезвие и нанес порезы нескольким игрокам команды-соперника. Нарезка кадров игры опубликована в твиттере издания Yeni Şafak Spor.

По данным Yeni Şafak Spor, Чалар спрятал лезвие в ладони. На записи видно, как он проходит мимо игрока «Сакарьяспора» и «укалывает» его ягодицу.

Затем он подходит к другому футболисту и касается его шеи, третьему игрок Чалар порезал щеку.

В твиттере появились фотографии порезов, полученных футболистами.

Руководство «Амедспора» на своей странице в соцсети назвало обвинения в адрес Чалара «грязной пропагандой».

Команда Чалара и «Сакарьяспор» играют в третьем футбольном дивизионе Турции. «Амедспор» — клуб из Диярбакыра, неофициальной столицы Турецкого Курдистана, с которым у турок напряженные отношения. Матч завершился со счетом 1:1.