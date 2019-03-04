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Футболист пронес на матч лезвие и порезал соперников 

Рамблер + ещё 18 20 минут назад
Игрок турецкого футбольного клуба «Амедспор» Мансур Чалар пронес на матч с «Сакарьяспором» лезвие и нанес порезы нескольким игрокам команды-соперника. Нарезка кадров игры опубликована в твиттере издания Yeni Şafak Spor.
По данным Yeni Şafak Spor, Чалар спрятал лезвие в ладони. На записи видно, как он проходит мимо игрока «Сакарьяспора» и «укалывает» его ягодицу.
Затем он подходит к другому футболисту и касается его шеи, третьему игрок Чалар порезал щеку.
В твиттере появились фотографии порезов, полученных футболистами.
Руководство «Амедспора» на своей странице в соцсети назвало обвинения в адрес Чалара «грязной пропагандой».
Команда Чалара и «Сакарьяспор» играют в третьем футбольном дивизионе Турции. «Амедспор» — клуб из Диярбакыра, неофициальной столицы Турецкого Курдистана, с которым у турок напряженные отношения. Матч завершился со счетом 1:1.
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