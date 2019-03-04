Футболист резал лезвием соперников во время игры

Турецкий футбольный клуб «Амедспор» играет в третьем дивизионе, но сейчас о нём заговорили громко. Дето в том, что игрок команды Мансур Чалар во время последней игры вышел на поле, зажав в руках бритвенный станок. Лезвием он резал игроков команды противника. Некоторые футболисты поначалу даже не поняли, что произошло, но потом стали возмущаться и даже опубликовали в соцсетях снимки, где показали порезы. При этом руководство «Амедспора» встало на защиту своего игрока и заявило, что на него клевещут.