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Футболист резал лезвием соперников во время игры 

Рамблер 45 минут назад
Турецкий футбольный клуб «Амедспор» играет в третьем дивизионе, но сейчас о нём заговорили громко. Дето в том, что игрок команды Мансур Чалар во время последней игры вышел на поле, зажав в руках бритвенный станок. Лезвием он резал игроков команды противника. Некоторые футболисты поначалу даже не поняли, что произошло, но потом стали возмущаться и даже опубликовали в соцсетях снимки, где показали порезы. При этом руководство «Амедспора» встало на защиту своего игрока и заявило, что на него клевещут.
Футбол , Видео
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