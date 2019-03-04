Находящийся в СИЗО Кокорин пожаловался на загноение ноги

Футболист Александр Кокорин пожаловался на загноение ноги после процедуры электрофореза, проведенной ему в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката спортсмена Андрея Ромашова.

По словам Ромашова, Кокорину проводили процедуру электрофореза около 10 дней назад и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге, после чего началось загноение.

Другой адвокат футболиста, Татьяна Стукалова, призвала руководство СИЗО допустить к Кокорину квалифицированных врачей.

Александр Кокорин стал жаловаться на боль в колене в январе. Врач СИЗО назначил спортсмену физиотерапию и курс лечебной физкультуры.