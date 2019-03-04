Футболист Александр Кокорин пожаловался на загноение ноги после процедуры электрофореза, проведенной ему в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката спортсмена Андрея Ромашова.
По словам Ромашова, Кокорину проводили процедуру электрофореза около 10 дней назад и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге, после чего началось загноение.
Другой адвокат футболиста, Татьяна Стукалова, призвала руководство СИЗО допустить к Кокорину квалифицированных врачей.
Александр Кокорин стал жаловаться на боль в колене в январе. Врач СИЗО назначил спортсмену физиотерапию и курс лечебной физкультуры.
8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Сейчас футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, находятся под арестом в СИЗО «Бутырка».